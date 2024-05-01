دينا الشربيني تكشف عن تفاصيل ارتباطها وتفصح عن اسمه: من خارج الوسط الفني

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن تفاصيل علاقتها العاطفية الجديدة مع شخصية من خارج الوسط الفني.

ونفت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أن يكون شخصية إعلامية كما أشيع، موضحة أنها لا تحب الرد على الشائعات المنتشرة عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها تتابع حسابها على انستغرام وتيك توك فقط، لافتة إلى إدارة حسابات الفيس بوك و تويتر بواسطة فريق سوشيال ميديا.

وكشفت عن اسم حبيبها وهو «حسين»، مؤكدة أنه يعمل في مجال بعيد عن الوسط الفني كليا، لافتة أنهما تعرفا من خلال قضاء وقت مع أصدقاء مشتركين.

وأشادت الشربيني بصفاته ووصفته بأنه «محترم ومتدين، بحبه جدا شخص جدع وظهر أصله وقت ظروف وفاة والدي، كنا بنتقابل في خروجات وسط أصحابنا لكن كنا منعرفش بعض بصورة وطيدة لغاية ما ارتبطنا ببعض».

وأوضحت أنه يفضل البقاء بعيدًا عن الأضواء، لكنه يتفهم طبيعة عملها ومهنتها، قائلة: «هو أبعد ما يكون عن الأضواء، بنشبه بعض في حاجات كثيرة إلا هذه النقطة، الأضواء عنده استحالة لكنه متفهم وضعي».

وعن ردة فعلها على مشاعر الحب التي يظهرها لها الجمهور، أعربت عن شعورها بسعادة غامرة عندما ترى نظرة الحب في عيون الجمهور، قائلة: «أنا بسمع أن في شخصيات بتضايق لما الجمهور يتصور معاها، أنا ببقى مبسوطة أوي لما بشاهد في عيون الناس نظرة حب».