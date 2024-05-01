نادي الأسير الفلسطيني: 1000 عامل من غزة مختفون قسريا بإسرائيل منذ 7 أكتوبر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن قرابة ألف عامل من قطاع غزة لا يزالون مختفين قسريا في إسرائيل منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك في بيان صادر عن النادي (غير حكومي) بمناسبة يوم العمال العالمي الموافق 1 مايو من كل عام، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال النادي في بيانه، إن "العدد الأكبر من عمليات الاعتقال التي طالت العمال بعد 7 أكتوبر، استهدفت العمال من أبناء شعبنا في غزة، والذين كانوا يتواجدون للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948".

وأضاف: "بحسب معطيات وزارة العمل الفلسطينية، فإن عدد العمال من غزة الذين تواجدوا في الأراضي المحتلة عام 1948 قبل السابع من أكتوبر، بلغ في حينه ما يقارب 10 آلاف و300 عامل فلسطيني".

وعن مصير هذا العدد من العمال، ذكر النادي أن "3 آلاف و200 منهم تم إطلاق سراحهم عند معبر كرم أبو سالم بداية نوفمبر 2023، والبعض منهم كان لا يزال يضع علامات بلاستيكية على معاصمهم تحمل أرقاما، وجرى الإفراج عنهم من المعتقلات التي كانوا محتجزين فيها".

ولفت إلى أن "ما يقارب 6 آلاف و441 عاملا آخرين رُحلوا إلى محافظات الضفة الغربية".

وتابع: "تبقى ما يقارب 1000 عامل مفقودين في ضوء جريمة الإخفاء القسري المتواصلة بحق معتقلي غزة".