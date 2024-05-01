رئيس جامعة المنيا يفتتح موسم حصاد سُلالات القمح عالية الإنتاجية بمزرعة مركز الإنتاج والتدريب الزراعي

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، موسم حصاد سُلالات القمح، عالية الإنتاجية، المُوفرة لمياه الري بمزرعة مركز الإنتاج والتدريب الزراعى بالجامعة، بعد 120 يومًا فقط من زراعته، ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات قيادة الدولة المصرية، وتنفيذاً لخُطتها في النهوض بإنتاجية محصول القمح، وتوفيرًا لمياه الري.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدان إبراهيم، عميد كلية الزراعة، والدكتور حسن محمد فؤاد، رئيس قسم المحاصيل بالكلية، والذي توصل إلى إنتقاء تلك السُلالات المُميزة والمختارة بدقة وعناية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبد الهادي، المدير التنفيذي لمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة، وأعضاء هيئة التدريس بقسم المحاصيل، وأعضاء مجلس إدارة مركز الإنتاج والتدريب الزراعي.

وبدأت الجامعة موسم الحصاد لسُلالات قمح الخبز منيا١، منيا ٢، منيا ٣، منيا٤، منيا٥، عالية الإنتاجية وذلك بعد إتمام زراعة السُلالات فى الرابع والعشرين من ديسمبر عام 2023، وبدأ حصادها بعد ثلاثة أشهر فقط من موعد الزراعة؛ ما يؤدي ذلك بدوره إلى توفير مياه الري بواقع 2 ريّة، وكذلك إخلاء الأرض مبكرًا مما يُساهم فى زراعة الأرض بأكثر من محصولين رئيسيين فى العام الواحد.

أشاد رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة من القائمين على إدارة مزرعة مركز الإنتاج والتدريب الزراعي، ودورهم في زيادة إنتاجية مزارع الجامعة من المحاصيل المُختلفة.

وأكد على خُطة الجامعة في التوسع من المساحات المزروعة، وكذلك بمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة؛ لزيادة إنتاجية القمح، وغيره من المحاصيل؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثَّم المُساهمة في خدمة المجتمع.