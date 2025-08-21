ألمانيا تستنكر قرار إسرائيل استدعاء 60 ألف جندي احتياطي لاحتلال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استنكرت ألمانيا قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي باستدعاء 60 ألف عسكري من قوات الاحتياط ضمن خطتها لاحتلال مدينة غزة.

وعقد متحدث الحكومة الألمانية شتيفن ماير، والناطق باسم وزارة الخارجية جوزيف هينترسيهر، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا في العاصمة برلين، تناولا فيه خطة إسرائيل لاحتلال غزة ومخطط "إي 1" الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وبشأن استدعاء إسرائيل 60 ألف عسكري من قوات الاحتياط، قال ماير: "نرفض تصعيد هذه العمليات العسكرية، وندعو جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى إنهاء الصراع فورا، من خلال وقف فوري ودائم لإطلاق النار".

ومساء الثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية، إن الجيش الإسرائيلي قرر استدعاء 60 ألفا من قوات الاحتياط، وبدأ بالفعل إرسال أوامر التجنيد المعروفة باسم "الأمر 8"، تمهيداً للشروع في تنفيذ الخطة.

بدوره شدد الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية​​​​​​​، على رفض بلاده مخطط "إي 1" الاستيطاني.

وأشار إلى تصديق اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء 3 آلاف و400 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم في منطقة "إي 1".

وأضاف هينترسيهر: "موقف الحكومة الألمانية واضح، نرفض هذا التصديق رفضا قاطعا. إن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ولفت إلى أن مخطط "إي 1" يعيق حل الدولتين ويعرقل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، داعيا إسرائيل إلى وقف المشروع.

وفي وقت سابق، الأربعاء، ذكرت صحيفة "هارتس" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل نهائي على مخطط البناء الاستيطاني في منطقة "إي 1".