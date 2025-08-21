بوتين: الصناعة النووية تمثل القوة التكنولوجية لروسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الصناعة النووية الروسية تمثل القوة التكنولوجية لروسيا، معربا عن ثقته في أن الصناعة النووية الروسية ستواصل مسيرتها لتعزيز التعاون الدولي.

وقال بوتين، في بيان نشر على موقع الكرملين الإلكتروني، "أصدقائي الأعزاء! أحييكم وأهنئكم بهذه الذكرى السنوية المهمة، الذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين "اليوم، تمثل الصناعة النووية بحق القوة التكنولوجية لروسيا. يحافظ فريق شركة "روساتوم" الحكومية على التقاليد الإبداعية لسابقاتها ويعززها".

وتابع بوتين "أنا واثق من أنكم ستواصلون المضي قدما، وتكثيف البحوث الأساسية والتطبيقية، ومواصلة مسيرة تعزيز التعاون الدولي".