عضو بالمركزي الأوروبي يبدي ثقته في تراجع التضخم إلى 2% قريبا

أبدى بابلو هيرنانديز دي كوس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي تفاؤله إزاء تباطؤ التضخم في منطقة اليورو نحو النسبة المستهدفة، في أحدث إشارة إلى أن المسؤولين سيخفضون أسعار الفائدة الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال العضو الإسباني بمجلس محافظي البنك المركزي اليوم: "على كل حال، تتزايد ثقتنا في أننا على المسار الصحيح للوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2 % قريبا نسبيا"، وأضاف أن "عملية خفض التضخم متقدمة على نحو مرض" إلا أنها "لم تكتمل بعد".

وجاءت تصريحات دي كوس في كلية لندن للاقتصاد بعد مرور يوم على نشر بيانات بشأن منطقة اليورو أظهرت أن التباطؤ الذي شهده التضخم مؤخرا توقف في أبريل، ليثبت عند 4ر2 %، فيما تراجعت أسعار الخدمات بنسبة 7ر3 % بعد ثباتها عند 4 % لخمسة شهور.

وبحسب تقرير لمعهد سينتكس للأبحاث السلوكية أوردته بلومبرج ،واصلت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ارتفاعها للشهر السادس على التوالي لتصل خلال أبريل الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 26 شهرا، مع تحول التوقعات إلى الإيجابية لأول مرة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أواخر فبراير 2022