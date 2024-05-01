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جريشة: قرار الحكم في مباراة المقاولون العرب وسموحة صحيح

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 2:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 2:37 ص

أشاد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي بقرار وائل فرحان، حكم مباراة المقاولون العرب أمام سموحة، التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعدم تنفيذ ركلة جزاء أصحاب الأرض.

وقال جهاد جريشة في تصريحات تليفزيونية: "ركلة جزاء المقاولون العرب صحيحة، وتم اتخاذ قرار صحيح من تقنية الفيديو".

وأضاف: "أثناء التنفيذ، دخل عدد من لاعبي المقاولون العرب وسموحة إلى منطقة الجزاء، إذا الكرة سكنت الشباك فلا يجب إعادة الركلة، إلا إذا كان الدخول مؤثرًا على الحالة".

وتابع: "لاعب المقاولون العرب الذي سجل الهدف كان قد دخل منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة، لذا كان يجب اتخاذ قرار باحتساب خطأ عليه، وهو ما نفذه الحكم، وقراره صحيحًا بنسبة 100%".

وأتم جهاد جريشة تصريحاته قائلًا: "قدم الهاني سليمان اليمنى كانت تلامس خط المرمى، ولكن إذا كانت قدميه خارج الخطأ، فيجب إعادة الركلة، ولكن أؤكد أن قدم الهاني سليمان كانت تلامس خط المرمى".


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