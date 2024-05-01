 فيضانات عارمة تضرب العاصمة التركية وتوقعات بهطول مزيد من الأمطار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيضانات عارمة تضرب العاصمة التركية وتوقعات بهطول مزيد من الأمطار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 1:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 1:34 م

تعرضت العاصمة التركية أنقرة، لفيضانات عارمة مساء أمس الثلاثاء، حيث حذرت السلطات من إمكانية هطول مزيد من الأمطار.

وتحولت الطرق الرئيسية إلى أنهار في أنقرة، في ظل هطول أمطار غزيرة على وسط تركيا.

كما غمرت المياه المحال، في حين أظهر مقطع فيديو من وكالة أنباء دوغان التركية المياه وهى تجرف السيارات.

وتسببت مياه الفيضانات في عرقلة شبكة مترو أنقرة، حيث تم قطع التيار الكهربائي في خطوط معينة لأسباب تتعلق بالسلامة، وفقا لما قالته السلطات أمس الثلاثاء.

ويجرى العمل حاليا لاستعادة الخدمة.

وحذرت هيئة الأرصاد في تركيا، من احتمالية هطول مزيد من الأمطار في أنقرة ومناطق أخرى في منطقة الاناضول.

من المتوقع هبوب عواصف على البحر الأسود.

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