مدرب بوخوم عن معركة البقاء: مازلنا نحظى بشيء نلعب لأجله

أعرب ديتر هيكينج المدير الفني لفريق بوخوم الألماني عن ثقته في قدرة فريقه على تفادي الهبوط من الدوري الألماني (بوندسليجا) غدا الجمعة، من خلال الفوز على منافسه هايدنهايم.

ويتواجد هايدنهايم في المركز الثالث من القاع، الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط، بفارق 4 نقاط أمام بوخوم.

وفي حال خسارة بوخوم سيتأكد هبوطه من البوندسليجا قبل جولتين من نهاية الدوري.

وحضر مئات من جماهير بوخوم للمران النهائي اليوم الخميس لدعم الفريق، ويتوقع أن يسافر ما يقرب من 3000 منهم لهايدنهايم لمساندة الفريق.

وتفادى بوخوم الهبوط في الموسم الماضي من خلال الملحق، بركلات الترجيح أمام فورتونا دوسلدورف.

وأكد هيكينج عقب المران "مازلنا نحظى بشيء يلعب الفريق من أجله".

وقال: "كنت أعلم أن مثل هذه المباراة ستأتي. وأنا واثق بشدة في قدرتنا على الفوز بالمباراة. لا أفكر في أي شيء آخر".

وأضاف: "فلتبدأ المباراة. أتطلع لها. ستكون مباراة عظيمة".

ولم يفز بوخوم في ست مباريات منذ انتصاره المفاجئ 3 / 2 على بايرن ميونخ، فيما فاز هايدنهايم بثلاث مباريات في نفس الفترة، وما زال لديه فرصه لتفادي الهبوط دون لعب مباراتي الملحق.

ويواجه بوخوم خطر الهبوط للمرة السابعة في تاريخ النادي، ولكن على الفور سيسعى للصعود للمرة السادسة حال هبوطه.

قضاء سبعة أعوام في البوندسليجا منح النادي استقرارا ماديا، ولكن في حال الهبوط، يتوقع رحيل لاعبين أساسيين مثل تيم أويرمان، لاعب منتخب ألمانيا تحت 21 عاما، وهو ما قد يمنح الفريق المزيد من الأموال.

ولم يتضح مستقبل هيكينج، على الرغم من توقيعه عقدا في الخريف وتمديده مؤخرا لما بعد هذا الموسم حال استمر الفريق في البوندسليجا، لكنه لم يستبعد أيضا إمكانية البقاء في دوري الدرجة الثانية.