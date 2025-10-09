رئيس البرلمان العربي: نعمل على تعزيز العلاقات العربية الأفريقية على المستوى البرلماني

التقى محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له، الدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية تشاد، وذلك ضمن زيارة وفد البرلمان العربي برئاسة اليماحي إلى تشاد للمشاركة في الجلسة العامة الثالثة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، ولقاءه عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وفي مستهل اللقاء، أكد اليماحي حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع جمهورية تشاد، وتأكيده على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أهمية دعم التعاون العربي التشادي في المجالات السياسية الإقتصادية والتنموية والبرلمانية، وبما يعزز مسيرة العمل العربي الإفريقي المشترك.

وشدد اليماحي على أن البرلمان العربي يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التواصل مع البرلمانات الوطنية في الدول الإفريقية، بما يحقق التكامل العربي الإفريقي، ويعزز من حضور الصوت العربي والإفريقي في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل تنسيق المواقف المشتركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الشعوب العربية والإفريقية.

كما أكد رئيس البرلمان العربي، أهمية تطوير التعاون المؤسسي مع مجلس الشيوخ التشادي، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء آلية حوار برلماني دوري عبر تبادل الوفود والزيارات الرسمية، وذلك لتعزيز التنسيق الفعال في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وثمن رئيس البرلمان العربي مواقف برلمان تشاد الداعمة للقضايا العربية، وبخاصة القضية الفلسطينية.

من جهته رحب الدكتور هارون كبادي، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية تشاد، ب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني بين مجلس الشيوخ التشادي والبرلمان العربي.

وأعرب الدكتور كبادي عن تقديره لهذا اللقاء الهام، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يُعد من أحدث مؤسسات الدولة في تشاد، وقد تم تأسيسه عقب التعديلات الدستورية الأخيرة التي شهدتها البلاد. وأكد أن مد جسور التعاون مع مؤسسة برلمانية رائدة مثل البرلمان العربي يحظى باهتمام كبير لدى مجلس الشيوخ، نظرًا لما يمثله من قيمة مضافة في دعم العلاقات العربية الإفريقية.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ في تشاد عن تقديره العميق لمواقف البرلمان العربي الداعمة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم الحوار والتفاهم بين الشعوب العربية والإفريقية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن مجلس الشيوخ سيعمل على تشكيل آلية تعاون مع البرلمان العربي، لتكون إحدى القنوات الفاعلة للتنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أكد رئيس مجلس الشيوخ التشادي على توافق الرؤى والمواقف بين الجانبين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن موقف البرلمان التشادي ثابت وواضح في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.

وفي ختام اللقاء، عبّر الدكتور هارون كبادي عن خالص شكره وتقديره ل محمد بن أحمد اليماحي على هذه الزيارة الهامة، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.