 التحقيق مع عنصر جنائي حاول غسل 40 مليون جنيه حصيلة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
الخميس 9 أكتوبر 2025 12:45 م القاهرة
التحقيق مع عنصر جنائي حاول غسل 40 مليون جنيه حصيلة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 12:29 م | آخر تحديث: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 12:31 م

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (عنصر جنائى) لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات والعقارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات

