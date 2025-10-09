هيئة البث الإسرائيلية تتوقع إقرار اتفاق غزة وتستبعد انسحاب بن غفير وسموتريتش

• هيئة البث الرسمية قالت إنه "من المتوقع أن تؤيد الحكومة الصفقة بأغلبية واضحة"

توقعت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، تصديق الحكومة على اتفاق غزة، واستبعدت أن ينسحب منها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، رغم معارضتهما الاتفاق.

وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وقالت هيئة البث الرسمية: "من المتوقع أن تؤيد الحكومة (برئاسة بنيامين نتنياهو) الصفقة بأغلبية واضحة".

وأضافت أنه رغم تهديد بن غفير وسموتريتس بالتصويت ضد الاتفاق، فإنه "من المستبعد أن يستقيل الاثنان من الحكومة في هذه المرحلة، ما يمهد الطريق للموافقة النهائية على الصفقة".

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" مساء الخميس للتصديق على الاتفاق، قبل اجتماع الحكومة للتصديق النهائية.

ويمثل التصديق ضوءا أخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى خط متفق عليه كمرحلة أولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وكان سموتيرتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، أعلن أن حزبه لن يصوت لصالح الاتفاق، لكن دون التهديد بالانسحاب من الحكومة.

وبرر، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، معارضته الاتفاق برفض إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

سموتريتش دعا إسرائيل، فور عودة الأسرى، إلى "مواصلة سعيها بكل قوتها للقضاء على حماس ونزع سلاح غزة تماما".

فيما لم يعلق بن غفير على الاتفاق، غير أنه أعلن سابقا معارضته له، لكنه لم يهدد بالانسحاب من الحكومة القائمة منذ أواخر ديسمبر 2022.

ومرارا تعهدت المعارضة الإسرائيلية بمنح الحكومة "شبكة أمان" داخل الكنيست (البرلمان)، في حال عرض الاتفاق للتصويت.

وفجر الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل و"حماس" على المرحلة الأولى من خطته، وتتضمن تبادل أسرى وانسحابا إسرائيليا إلى خط متفق عليه كخطوة أولى.

فيما قالت "حماس" إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى.

أما قطر فأعلنت الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وبما يؤدي لوقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات، على أن تُعلن التفاصيل لاحقا.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.