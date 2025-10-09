فرح وارتياح في تل أبيب بعد إعلان نبأ التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس

أظهرت الصور، حالة من الفرح والارتياح في تل أبيب، حيث ارتسمت البسمة على الوجوه، وظهر أشخاص يتعانقون ويقرعون الكؤوس بعد الإعلان عن نبأ الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لإنهاء القتال في قطاع غزة.

وجاءت الصور في الساعات الأولى من اليوم الخميس، من ما يُعرف بـ"ميدان الرهائن" في وسط تل أبيب، وهو موقع شهد العديد من المسيرات والتجمعات على مدار العامين الماضيين، حيث حاول الأقارب والمؤيدون الحفاظ على الوعي الشعبي بمحنة الضحايا المحتجزين.

وفي إحدى الصور، لوح شخص بالعلم الأمريكي في إشارة إلى نسب الانفراجة المنتظرة منذ فترة طويلة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في رسالة نشرها "منتدى عائلات المحتجزين" على الإنترنت موجهة إلى ترامب: "يمكننا أخيرًا أن نتنفس الصعداء مرة أخرى".

ودعا الأقارب، ترامب إلى مقابلتهم خلال زيارة محتملة لإسرائيل أو حتى لإلقاء خطاب في الميدان.