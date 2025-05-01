مقتل شخصين وإصابة 15 جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا الأوكرانية

أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين بجروح جراء هجوم شنته القوات الروسية باستخدام طائرات مسيرة على مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود، صباح اليوم الخميس.

وقال حاكم منطقة أوديسا، أوليه كيبر، في منشور عبر تطبيق تليجرام، صباح اليوم الخميس، إن الهجوم ألحق أضرارا بعدة مبان سكنية متعددة الطوابق وسوبر ماركت ومدرسة وعدد من السيارات، مضيفا أن حرائق اندلعت في بعض مناطق المدينة نتيجة القصف.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها كيبر عبر تطبيق تليجرام مبنى شاهقا بواجهة متضررة بشدة، وواجهة متجر محطمة، ورجال إطفاء يكافحون ألسنة اللهب.

وذكر رئيس بلدية خاركيف، إيجور تيريخوف، أن طائرة مسيرة قصفت محطة وقود في وسط خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أسفر عن اندلاع حريق.

وقال حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن مدينة خاركيف الواقعة شرقي البلاد تعرضت بدورها لهجوم، مشيرا إلى اندلاع حريق هناك، وفقا للمعلومات الأولية.

أما في مدينة سومي شمالا، القريبة من الحدود الروسية، فأصيبت منشأة صناعية، بحسب ما أفاد به رئيس البلدية بالإنابة، أرتيم كوبزار، في منشور عبر تطبيق تليجرام.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 74 من أصل 170 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام خمسة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم، و170 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميلروفو، وأوريول، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت القوات الأوكرانية 74 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، فوق شرق وشمال وجنوب ووسط أوكرانيا."

وأضاف البيان أن 68 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار دون التسبب في أي أضرار.

وأفاد البيان بوقوع أضرار في مناطق أوديسا، وخاركيف، وسومي، ودونيتسك، وكييف، نتيجة للهجوم الروسي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 8 طائرات مسيرة أوكرانية، منها طائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة فورونيج"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أيضا "طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

وجاءت موجة الهجمات الأخيرة بعدما وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا، أمس الأربعاء، اتفاقا يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى الموارد المعدنية الهائلة في أوكرانيا، مما أدى إلى الانتهاء من اتفاق جرى الإعداد له منذ عدة أشهر والذي قد يسمح باستمرار تقديم المساعدات العسكرية لكييف وسط مخاوف من أن يقدم الرئيس دونالد ترامب على تقليص الدعم في مفاوضات السلام الجارية مع روسيا.