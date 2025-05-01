العديد من الدول ترسل طائرات إطفاء لمساعدة إسرائيل في إخماد حرائق الغابات

أرسلت العديد من الدول طائرات مكافحة الحرائق إلى إسرائيل اليوم الخميس، فيما تسعى فرق الإطفاء جاهدة لليوم الثاني إلى إخماد حريق غابات أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي يربط تل أبيب والقدس.

واندلع الحريق، منتصف النهار أمس الأربعاء؛ بسبب الظروف الجوية الحارة والجافة وأججتها الرياح العاتية التي أسرعت من تحرك ألسنة اللهب عبر غابة صنوبر. وأخلت السلطات العديد من المناطق كإجراء احترازي، فيما أصبحت السماء رمادية فوق القدس بفعل الدخان.

وقررت إيطاليا وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا ورومانيا، إرسال طائرات للمساعدة في مكافحة الحرائق، ودول أخرى، بينها مقدونيا الشمالية وقبرص طائرات إسقاط المياه.

وقالت السلطات الإسرائيلية، إن 10 طائرات إطفاء كانت تعمل صباح اليوم الخميس، فيما من المقرر أن تصل ثماني طائرات أخرى على مدار اليوم.

وتابعت فرق إسعاف جمعية ماجن دافيد أدوم، أمس، أن 12 شخصا على الأقل تلقوا العلاج في المستشفيات أمس الأربعاء، ويرجع ذلك في الأساس لاستنشاق الدخان بينما عولج عشرة آخرين في الموقع.

وأعيد فتح الطريق السريع الرئيسي الذي يربط القدس بتل أبيب اليوم الخميس، بعد يوم من وصول النيران إليه، ما أجبر السائقين على التخلي عن سياراتهم والفرار في فزع.