مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين إثر حادث سير على كورنيش الإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث سير على طريق كورنيش البحر في منطقة الشاطبي التابعة لنطاق دائرة قسم باب شرقي وسط الإسكندرية.

والضحايا هم: علي عبدالحليم عبدالحميد، 50 عامًا، وهيام صلاح مرسي السيد، 47 عامًا، والمصابون هم: نور علي عبدالحميد، 12 عامًا، وهمس ممتاز حسين، 12 عامًا، وباسم حمدان حسين، 19 عامًا، وممتاز حسين عواد، 42 عامًا، وشيماء صلاح مرسي السيد، 39 عامًا، وملاك ممتاز حسين، 18 عامًا، وتسنيم علي عبدالحليم، 30 عامًا.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود إشارة من إدارتي شرطة النجدة والمرور، حول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير في منطقة الشاطبي اتجاه محطة الرمل نطاق حي وسط.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ رفقة 6 سيارات إسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أن سيارة أجرة "ميكروباص" كانت تسير بسرعة زائدة على طريق البحر؛ ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها واصطدامها بـ9 أشخاص، لقي 2 منهم مصرعهما باستقبال المستشفى.

ووفقًا لمصدر أمني، نقل الضحايا إلى مشرحة كوم الدكة، والمصابون إلى المستشفى الأميري الجامعي لإسعافهم.

وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.