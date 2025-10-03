إعصار يضرب شمال الفلبين ويعرقل التعامل مع تداعيات زلزال وعواصف أخرى

ضرب إعصار شمال الفلبين، اليوم الجمعة، مما عرقل التعامل مع تداعيات زلزال مميت في وسط البلاد وعاصفتين أخريين هبتا مؤخرا.

وضرب إعصار ماتمو بلدة دينابيج في إقليم إزابيلا من المحيط الهادئ برياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا ومن المتوقع أن ينطلق باتجاه الشمال الغربي على واد زراعي وأقاليم جبلية شاسعة، حيث يتم إجلاء سكان في بعض القرى المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية.

وعلقت المدارس الفصول الدراسية ومنعت السلطات سفن الشحن والصيد من دخول البحار الهائجة على طول مسار الإعصار. وقال خبراء الأرصاد الجوية الفلبينيون إن من المتوقع أن يهب على بحر الصين الجنوبي غدا السبت على مسار باتجاه جنوب الصين.

وكان ماتمو الذي يعرف محليا باسم باولو، الإعصار الاستوائي السادس عشر الذي يضرب الفلبين العام الجاري.

ولحقت أضرار بأكثر من خمسة آلاف منزل ويقيم بعض السكان في المتنزهات والمساحات الخضراء وعلى الأرصفة رغم الهطول المتفرق للأمطار بسبب الهزات الارتدادية التي تركتهم في خوف من العودة لمنازلهم.

ومن ناحية أخرى تسبب إعصار بوالوي في وفاة 37 شخصا على الأقل ونزوح الآلاف في الفلبين الأسبوع الماضي قبل أن يضرب فيتنام، حيث لقي 49 شخصا حتفهم وقُدِّرت الأضرار الاقتصادية بنحو 485 مليون دولار.