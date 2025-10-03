أعلنت السلطات الإيرانية عن تعرض دورية للشرطة لإطلاق نار في محافظة سيستان، جنوب شرق إيران، مساء الخميس، أثناء توجهها إلى مهمة إغاثة مواطن.

وقال نائب قائد شرطة مدينة قصر قند، جنوب محافظة سيستان، محمود أتابك زاده: "أدى هذا الهجوم إلى إصابة ضابط شرطة ونقله إلى مركز طبي"، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية اليوم الجمعة.

وأضاف: "في هذا الهجوم الإرهابي الأعمى، أطلق الإرهابيون النار على مواطن كان مسافرًا، ما أدى إلى مقتله، للأسف".

وأضاف أتابك زاده: "لا تزال الجهود جارية للقبض على مرتكبي هذه الجريمة، وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقًا".

يُذكر أن محافظة سيستان تقع في جنوب شرق إيران، وتُعد من المناطق الحدودية المتاخمة لباكستان، وتشهد بين الحين والآخر حوادث أمنية مرتبطة بجماعات مسلحة.

وفي يوليو الماضي، شن مجهولون هجوما على مبنى محكمة في المحافظة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين، والقت إيران المسؤولية عن الهجوم على جيش العدل المعارض .