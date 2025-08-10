سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقتلها لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا سليمان العبيد ضمن حرب الإبادة بغزة..

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، الأحد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى طرد إسرائيل من مسابقاته.

ألبانيز أعادت، عبر منصة إكس، نشر منشور لـ"يويفا" مرفق بصورة لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا سليمان العبيد (44 عاما)، الذي قتلته إسرائيل في قطاع غزة قبل أيام.

ويقول "يوفا" في منشوره: وداعا لسليمان العبيد، بيليه فلسطين. موهبةٌ أعادت الأمل لأطفال لا حصر لهم، حتى في أحلك الأوقات".

وموجهةً حديثها إلى "يوفا"، قالت ألبانيز: "إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حان الوقت لطرد قاتليه (العبيد) من المسابقات".

وتابعت: "لنجعل الرياضة خالية من التمييز العنصري والإبادة الجماعية. كرة واحدة، ركلة واحدة"