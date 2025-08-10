 استشهاد سليمان العبيد.. ألبانيز تدعو يويفا لطرد إسرائيل من مسابقاته: رياضة بلا إبادة جماعية - بوابة الشروق
الأحد 10 أغسطس 2025 11:55 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

استشهاد سليمان العبيد.. ألبانيز تدعو يويفا لطرد إسرائيل من مسابقاته: رياضة بلا إبادة جماعية

الأناضول
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 11:49 ص

لقتلها لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا سليمان العبيد ضمن حرب الإبادة بغزة..

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، الأحد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى طرد إسرائيل من مسابقاته.

ألبانيز أعادت، عبر منصة إكس، نشر منشور لـ"يويفا" مرفق بصورة لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا سليمان العبيد (44 عاما)، الذي قتلته إسرائيل في قطاع غزة قبل أيام.

ويقول "يوفا" في منشوره: وداعا لسليمان العبيد، بيليه فلسطين. موهبةٌ أعادت الأمل لأطفال لا حصر لهم، حتى في أحلك الأوقات".

وموجهةً حديثها إلى "يوفا"، قالت ألبانيز: "إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حان الوقت لطرد قاتليه (العبيد) من المسابقات".

وتابعت: "لنجعل الرياضة خالية من التمييز العنصري والإبادة الجماعية. كرة واحدة، ركلة واحدة"

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك