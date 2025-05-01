 برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 بعد مباراة مثيرة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 بعد مباراة مثيرة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا


نشر في: الخميس 1 مايو 2025 - 12:06 ص | آخر تحديث: الخميس 1 مايو 2025 - 12:06 ص

أمتع فريقا برشلونة الإسباني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي الجماهير الحاضرة في ملعب مونتجويك في مباراة انتهت بالتعادل 3 / 3 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

تقدم إنتر ميلان بهدفين أحرزهما ماركوس تورام ودينزل دومفريس في الدقيقتين 1 و21، وتعادل برشلونة بهدفين سجلهما لامين يامال وفيران توريس في الدقيقتين 24 و38.

وفي الشوط الثاني تقدم إنتر مجددا بهدف ثالث سجله دومفريس في الدقيقة 63، وأدرك برشلونة التعادل بهدف ذاتي سجله يان سومر حارس إنتر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 65.

ويتأجل الحسم بين الفريقين للقاء الإياب الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب جوسيبي مياتزا في سان سيرو، معقل الفريق الإيطالي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة إما مع باريس سان جيرمان الفرنسي أو أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي ستقام يوم 31 مايو/آيار المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.


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