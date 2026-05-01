الادعاء الأمريكي ينشر فيديو لمسلح اقتحم حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

نشر الادعاء العام الاتحادي الأمريكي يوم الخميس مطع فيديو يُظهر لحظة محاولة رجل مسلح، بحسب السلطات، اقتحام حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض ومحاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب.

ونشرت جانين بيرو، كبيرة المدعين الاتحاديين في واشنطن، الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت إنه يظهر كول ألين توماس وهو يطلق النار على ضابط في الخدمة السرية الأمريكية أثناء ركضه عبر الحواجز الأمنية باتجاه الحفل المكتظ بالصحفيين ومسؤولي الإدارة وغيرهم.

وقالت بيرو إنه لا يوجد دليل على أن العميل أصيب بنيران صديقة.

ووافق ألين في وقت سابق من يوم الخميس على البقاء مسجونا في انتظار المحاكمة.

ولم يقدم ألين التماسا بالبراءة أو الذنب خلال مثوله القصير أمام المحكمة الاتحادية بعد أيام من قول السلطات إنه ركض عبر جهاز كشف المعادن في فندق واشنطن هيلتون وهو يحمل سلاحا طويلا وعطل واحدا من أبرز الأحداث السنوية في عاصمة البلاد.