مجلس جامعة أسيوط الأهلية يناقش ملفات أكاديمية ومالية وإدارية لتطوير منظومة التعليم

ترأس الدكتور محمد سيد، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية في جلسته رقم 18، حيث ناقش المجلس عددا من الملفات والقضايا المرتبطة بالعملية التعليمية والشئون الأكاديمية والمالية والإدارية.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات التنظيمية والتطويرية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، وضمان انتظام العملية التعليمية، بما يتوافق مع رؤية الدولة في دعم منظومة الجامعات الأهلية، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل.

واستهل الدكتور محمد سيد أعمال الجلسة بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر، وعمال مصر، وأسرة المجتمع الجامعي، بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد العمال.

وأكد رئيس الجامعة أن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة تطوير المنظومة التعليمية والإدارية وتعزيز جودة العملية الأكاديمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الجامعات الأهلية وربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة المالية والإدارية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تحقق مصلحة الطلاب وتدعم مسار التنمية المستدامة، مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل والجهد لرفعة اسم جامعة أسيوط الأهلية ووضعها دائما في المكانة التي تليق بها.

وبدأ المجلس أعماله بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش عددا من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والمالية المتعلقة بسير العمل بمختلف قطاعات جامعة أسيوط الأهلية، بما يدعم انتظام العملية التعليمية ويسهم في تحقيق مستهدفات الجامعة خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور علاء عطية، المشرف على كلية الطب البشري، والدكتور علاء عبدالحفيظ، المشرف على كلية العلوم الإدارية والمالية، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد، المشرفة على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور خالد صلاح، المشرف على كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، والدكتورة صفاء مرزوق تهامي، المشرفة على كلية طب الأسنان، والدكتور مجدي علوان، المشرف على كلية الألسن واللغات التطبيقية، والدكتور أبو بكر محمد الطيب، المشرف على كلية العلوم والتكنولوجيا، ومصطفى حسن، أمين عام جامعة أسيوط الأهلية، وأحمد هاشم، مدير الأمانة الفنية بالجامعة، وهبة مختار، سكرتارية المجلس.