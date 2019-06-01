طالبان تدعو الولايات المتحدة بالتحلي بالصدق في محادثات السلام الأفغانية

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طلب زعيم جماعة طالبان المسلحة، اليوم السبت، من الولايات المتحدة الأمريكية أن تظل "صادقة" في المحادثات للتوصل لحل للصراع في أفغانستان.

وصدرت الرسالة قبل نهاية رمضان وقبل بداية احتفالات عيد الفطر في أفغانستان.

وقال مولوي هبة الله أخوند زاده إن الولايات المتحدة يجب أن تتبنى سياسة "السبب والتفهم" وقبول مقترحات طالبان من أجل مزيد من المحادثات.

ومطلب طالبان الرئيسي هو السحب الكامل لكل القوات الدولية من أفغانستان.

ومنذ الصيف، تجتمع أمريكا وطالبان في محاولة للتوصل لحل سياسي للصراع القائم منذ سنوات بين المسلحين والقوات الحكومية الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة.

وفي أحدث جولة للمفاوضات في مايو، تحدث المبعوث الأمريكي من أجل المصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد عن "تقدم مطرد ولكن بطيء".

ورغم المحادثات، هاجمت طالبان بانتظام القوات الأفغانية والأمريكية في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلنت طالبان أمس الجمعة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري استهدف موكبا أمريكيا في كابول ،اسفر عن إصابة اربعة أمريكيين .

وعلى عكس العام الماضي، لم تعلن طالبان وقفا لإطلاق النار خلال عيد الفطر.

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