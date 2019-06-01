قبل أيام قليلة من زيارته إلى لندن، شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومًا على ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، وذلك تعليقًا على تصريح سابق لها حول اختيارها للمرشحة هيلاري كلينتون، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية.

وردًا على ما صرحت به ميجان حول أنه شخص مثير للانقسام، قال «ترامب»، حسبما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية»، اليوم السبت، «لم أكن أعرف ذلك، ما يمكن قوله؟، لم أكن أعرف أنها كريهة».

وفيما يتعلق برأيه في وجود أميرة أمريكية الأصل ضمن العائلة المالكة البريطانية، أوضح «أعتقد أنه أمر لطيف، وأنا متأكد من أنها ستعمل بشكل ممتاز».

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين المقبل، إلى لندن في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، سيلتقي خلالها برئيس الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها، تيريزا ماي، وعدد من أفراد العائلة المالكة.