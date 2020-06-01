متحدث الحكومة: فتح المطاعم من أكثر الأمور جاهزية بجانب الطيران والنوادي

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنة سيتم مناقشة أمر فتح المطاعم في اجتماع لجنة الأزمة المقبل، لكن مع فرض قيود احترازية، لمنع تفشي عدوى (كوفيد- ١٩).

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن» المُذاع عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء اليوم الاثنين، أن المطاعم من أكثر الأمور جاهزية في الوقت الحالي، بجانب عودة الطيران وفتح النوادي.

وذكر أن المراجعة المستمرة لقرارات فتح دور العبادة والمطاعم والسينما وباقي الأنشطة تعتمد على الواقع الفعلي، منوهًا بأن لجنة الأزمات هي التي ستحدد هذا الأمر خلال اجتماعها الذي سينعقد هذا الأسبوع.

وأوضح متحدث مجلس الوزارء، أن المواعيد التي تم طرحها حتى الآن لفتح دور العبادة جميعها تكهنات، مضيفًا أن وزارة الأوقاف اتخذت العديد من الإجراءات للوقاية من انتشار الفيروس حال قررت لجنة الأزمات فتحها.