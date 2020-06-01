القابضة للطيران: توقعات فتح الحركة في بداية شهر أغسطس بشكل طبيعي شبه صحيحة

قال رشدي زكريا، رئيس القابضة للطيران، إن التوقعات بفتح حركة الطيران في بداية شهر أغسطس بشكل طبيعي شبه صحيحة، لافتًا إلى أن الشركة في انتظار إعلان الحكومة عن موعد فتح الطيران.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن «الموعد غير مؤكد ولكن من المتوقع أن يكون خلال الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أن «هناك العديد من الدول أعلنت عن بدء الحركة بداية من منتصف يونيو وهو ما يعطي مؤشرًا لبداية عودة الحركة في العديد من الدول ومنها مصر».

وأشار إلى أن الشركة نفذت، منذ الفترة الماضية، 170 رحلة نقلت خلالها 30 ألف راكب، متابعًا أن الشركة ستنفذ 60 رحلة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة؛ لنقل 13 ألف راكب آخرين من 12 وجهة سفر.