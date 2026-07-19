جيش تايوان يجري مناورات عسكرية عابرة للأقاليم

أجرى الجيش التايواني العديد من المناورات التعزيزية، عابرة للأقاليم خلال الأسبوع الماضي، والتي قال خبراء دفاع إنها ركزت على مواقع أكثر عرضة لخطر هجوم صيني وحاسمة لاختبار خطط تايوان العملياتية خلال الحرب.

وفي أحد التدريبات، اتخذ الجيش طريقا بديلا على طول طريق سوهوا السريع لنقل دبابات قتالية ومركبات مدرعة ومدفعية من مقاطعة هوالين الشرقية إلى بلدة سواو على الساحل الشمالي الشرقي لتايوان، حسب وكالة أنباء تايوان اليوم الأحد.

وفي تدريبات منفصلة، نشرت قيادة تابعة للجيش مقرها في شرق تايوان قوات إلى جزيرة أوركيد وجزيرة جرين لمحاكاة طرد قوات العدو، بينما أرسلت قيادة أخرى مقرها في مقاطعة ييلان مركبات مدرعة ومدفعية من خلال نفق هسوهشان للمرة الأولى لتعزيز موقع لم يتم الكشف عنه في غرب تايوان.

وقال تشيه تشونج، وهو باحث في معهد أبحاث الدفاع والأمن القومي الذي تموله الحكومة، إن المواقع، التي تم اختيارها للتدريبات التعزيزية هي مناطق حددها جيش تايوان بأنها أهداف محتملة لهجوم رئيسي لجيش التحرير الشعبي.