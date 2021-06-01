 الجارديان: استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى لندن اعتبارا من غدا - بوابة الشروق
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الجارديان: استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى لندن اعتبارا من غدا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 6:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 6:56 ص

 قالت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الإثنين، إن روسيا ستستأنف الرحلات الجوية من موسكو إلى لندن، اعتبارًا من غدا الأربعاء، بسبب تحسن وضع كوفيد-19.
وأضافت الصحيفة أنه ستكون هناك ثلاث رحلات أسبوعية من موسكو إلى لندن.

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