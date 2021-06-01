الجارديان: استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى لندن اعتبارا من غدا

قالت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الإثنين، إن روسيا ستستأنف الرحلات الجوية من موسكو إلى لندن، اعتبارًا من غدا الأربعاء، بسبب تحسن وضع كوفيد-19.

وأضافت الصحيفة أنه ستكون هناك ثلاث رحلات أسبوعية من موسكو إلى لندن.



