الجارديان: استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى لندن اعتبارا من غدا

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قالت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الإثنين، إن روسيا ستستأنف الرحلات الجوية من موسكو إلى لندن، اعتبارًا من غدا الأربعاء، بسبب تحسن وضع كوفيد-19. وأضافت الصحيفة أنه ستكون هناك ثلاث رحلات أسبوعية من موسكو إلى لندن.