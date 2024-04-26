حماس: منفتحون على أي مقترحات لوقف نهائي لإطلاق النار

أعربت حركة حماس، اليوم الجمعة، عن أسفها لعدم تناول بيان أصدرته الولايات المتحدة و17 دولة، لقضايا أساسية وعدم تأكيده على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة.

وقالت في بيان صحفي: "نعبّر عن أسفنا، لعدم تناول البيان قضايا أساسية لشعبنا الذي يرزح تحت وطأة حرب إبادة شاملة، وعدم تأكيده على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، إضافة إلى الغموض الذي يكْتَنِف بنوداً أخرى".

وأصدر قادة 18 دولة بيانا مشتركا، يدعون فيه حركة حماس للإفراج فورا عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأكدت الحركة مجددا، أنها منفتحة على أيّة أفكار أو مقترحات، تأخذ بعين الاعتبار، "احتياجات وحقوق شعبنا العادلة، والمتمثلة بالوقف النهائي للعدوان عليه، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، والعودة غير المشروطة أو المقيّدة للنازحين إلى بيوتهم في محافظتي غزة وشمال غزة وك مناطق القطاع".

وأضافت: "وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإمداد شعبنا بكل احتياجاته الإغاثية والإنسانية، والمُضيّ في إنجاز اتفاق جدّي لتبادل الأسرى، وذلك على طريق نَيْل شعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، بتقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ودعت الحركة، الإدارة الأمريكية والدول الموقعة على البيان، والمجتمع الدولي، إلى "رفع الغطاء عن جريمة الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة، والضغط لإنهائها، كأولوية مُلِحّة".

وتابعت: "والوقوف في وجه سياسات الإرهابي نتنياهو، الذي يسعى لجر المنطقة إلى الهاوية، وذلك لحساباتٍ سياسية شخصية، وتحقيقا لرغبات حلفائه من اليمين المتطرّف، الذين يقفون في وجه أي محاولة للوصول إلى اتفاق عادل، يُنهي العدوان ويُعيد الأسرى والمحتجزين".

واليوم، أفاد مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، بأن هناك تقدمًا ملحوظًا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وقالت القناة، إن مصدرا رفيع المستوى أفاد في وقت سابق، بأن وفدًا أمنيًا مصريًا وصل إلى تل أبيب، يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني؛ لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.