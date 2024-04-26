الرئيس الموريتاني يقدم أوراق ترشيحه لفترة ثانية

قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع والعشرين من يونيو لمقبل ليكون أول المودعين لملفات الترشح.

وكان ولد الغزواني، اعلن قبل يومين قرار ترشحه لفترة رئاسية ثانية مدعوما بأحزاب الموالاة ومعتمدا حول بيانه على حصيلة ما وصفها بالإنجازات المتعددة في مختلف المجالات ومتعهدا بمنح أهمية خاصة للشباب في فترته الرئاسية الثانية.

وحضر الرئيس شخصيا يرافقه مدير مكتبه إلى مقر المجلس الدستوري، وسلم ملفه لأعضاء المجلس.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات رئاسية أعلن عدة مرشحين نيتهم الترشح أبرزهم الناشط الحقوقي المعارض بيرام الداه ولد اعبيدي عضو البرلمان والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.