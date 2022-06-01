محافظ المنوفية يشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني

عقد مساء اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعا لمناقشة أخر مستجدات منظومة توريد الأقماح وتقديم المزيد من التيسيرات اللازمة للدفع بمنظومة العمل.

شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول الميداني لمتابعة عمليات التوريد بكافة الصوامع والشون بنطاق المحافظة.

كما شدد على التنسيق الكامل مع مديريات الزراعة والتموين في إعداد حصر شامل بكافة المساحات المنزرعة بمحصول القمح ومطابقتها بالكميات الموردة لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ.

حيث أكد محافظ المنوفية على ضرورة أهمية تفعيل قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والمتضمن بأن عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى يعد مخالفة تموينية تستوجب المسائلة القانونية، لافتا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بمنظومة العمل كونها مهمة قومية تستوجب من الجميع توحيد كافة الجهود والعمل " كخلية نحل" للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، وموجها رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المزارعين بالأقماح وتحرير محاضر جنح أمن دولة للمخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيالهم حفاظا على حقوق الدولة ومصالحها القومية ، كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر مع جموع المزارعين للوقوف على معوقات أعمال التوريد وإيجاد آليات جديدة لحثهم على توريد المزيد من المحصول كونه محصول إستراتيجي هام.

ومن جانبه ناشد محافظ المنوفية جموع المزارعين بسرعة توريد الأقماح للشون والصوامع بمختلف أرجاء المحافظة، مؤكدا على استمرار تقديم الدعم اللازم لهم لتسهيل إجراءات عمليات التوريد كونه أمنا قوميا.