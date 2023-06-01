عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، اجتماعا مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر، على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن الوزيرين ناقشا أوجه تعزيز التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الوزيران "إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة فيما يخص إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة بريكس التي تنعقد تحت شعار: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

ويشارك وزير الخارجية السعودي في الاجتماع الوزاري لأصدقاء "مجموعة بريكس" الذي سيعقد في جنوب أفريقيا لأول مرة.

ويعقد المؤتمر اليوم وغدا الجمعة في مدينة كيب تاون، وذلك بحضور عددٍ من وزراء خارجية تكتل "بريكس" الذي يضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.