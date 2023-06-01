 شولتس وماكرون وزيلينسكي يلتقون في مولدوفا بقمة قادة الدول الأوروبية - بوابة الشروق
الخميس 1 يونيو 2023 1:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

شولتس وماكرون وزيلينسكي يلتقون في مولدوفا بقمة قادة الدول الأوروبية

كيشسيناو (مولدوفا) (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 1:46 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 1:46 م

أعلن الوفد الألماني بقمة قادة الدول الأوروبية في مولدوفا، اليوم الخميس، أن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيسين الفرنسي والأوكراني إيمانويل ماكرون وفولوديمير زيلينسكي سوف يلتقون في مولدوفا خلال قمة أوروبا هناك.

يشار إلى أن هذا سيكون اللقاء الثالث لشولتس وزيلينسكي خلال ثلاثة أسابيع، حيث التقيا في برلين في منتصف أيار/مايو الماضي للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية، والتقيا بعدها بأيام قليلة خلال قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي7" باليابان.

وبحسب البيانات الألمانية، سوف يحاول شولتس وماكرون أيضا المساهمة في تخفيف حدة التصعيد في نزاع كوسوفو، ويعتزمان التحدث بشكل منفصل مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيسة كوسوفو فيوزا عثماني.

ووصل شولتس صباح اليوم إلى كيشسيناو، عاصمة مولدوفا. وتقام قمة المجموعة الأوروبية السياسية (إي بي جي) في قصر ميمي الواقع بالقرب من عاصمة مولدوفا، والذي يبعد 20 كيلومترا فقط عن الحدود الأوكرانية.

يذكر أن المجموعة الأوروبية السياسية تأسست العام الماضي من أجل تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأية دول أوروبية أخرى (خارج الاتحاد). وانعقدت أول قمة للمجموعة العام الماضي في براغ دون مشاركة الرئيس الأوكراني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك