شولتس وماكرون وزيلينسكي يلتقون في مولدوفا بقمة قادة الدول الأوروبية

أعلن الوفد الألماني بقمة قادة الدول الأوروبية في مولدوفا، اليوم الخميس، أن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيسين الفرنسي والأوكراني إيمانويل ماكرون وفولوديمير زيلينسكي سوف يلتقون في مولدوفا خلال قمة أوروبا هناك.

يشار إلى أن هذا سيكون اللقاء الثالث لشولتس وزيلينسكي خلال ثلاثة أسابيع، حيث التقيا في برلين في منتصف أيار/مايو الماضي للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية، والتقيا بعدها بأيام قليلة خلال قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي7" باليابان.

وبحسب البيانات الألمانية، سوف يحاول شولتس وماكرون أيضا المساهمة في تخفيف حدة التصعيد في نزاع كوسوفو، ويعتزمان التحدث بشكل منفصل مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيسة كوسوفو فيوزا عثماني.

ووصل شولتس صباح اليوم إلى كيشسيناو، عاصمة مولدوفا. وتقام قمة المجموعة الأوروبية السياسية (إي بي جي) في قصر ميمي الواقع بالقرب من عاصمة مولدوفا، والذي يبعد 20 كيلومترا فقط عن الحدود الأوكرانية.

يذكر أن المجموعة الأوروبية السياسية تأسست العام الماضي من أجل تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأية دول أوروبية أخرى (خارج الاتحاد). وانعقدت أول قمة للمجموعة العام الماضي في براغ دون مشاركة الرئيس الأوكراني.