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صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بأن التطرف اليميني هو الخطر الأكبر على الديمقراطية بألمانيا.

وأكدت فيزر اليوم الخميس، أنه يجب ألا يتم نسيان ذكرى الهجوم اليميني المتطرف على حاكم مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، الذي قتل قبل أربعة أعوام.

وقالت: "إطلاق النار على سياسي محلي نشط على يد أحد النازيين الجدد بسبب إنسانيته تجاه اللاجئين ووضوحه وشجاعته، يظل إلى اليوم جريمة مفجعة"، وأشارت إلى أنها كثيرا ما تفكر في فالتر لوبكه وأسرته.

يذكر أن لوبكه قتل في شرفة منزله على يد اليميني المتطرف شتفان إرنست ليلة الثاني من يونيو 2019.

وأضافت فيزر: "هذا الهجوم يذكرنا بألا يتم مطلقا الاستهانة بالخطر القاتل الصادر من التطرف اليميني والإرهاب اليميني"، وأكدت أنه يتعين على الأجهزة الأمنية الكشف عن حالات التطرف بصورة مبكرة وقمعها، ومراقبة المتطرفين وتجريد التيار اليميني المتطرف من السلاح.