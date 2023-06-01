منتخب إيطاليا يفوز على إنجلترا ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للشباب

تأهل المنتخب الإيطالي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، اليوم الخميس، بعد فوزه على نظيره الإنجليزي.

وحقق منتخب إيطاليا فوزًا ثمينًا بهدفين لهدف أمام نظيره الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيوداد دي لا بلاتا، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة مونديال الشباب.

وافتتح أهداف المباراة المنتخب الإيطالي عن طريق لاعبه توماسو بالدانزي في الدقيقة 8، قبل أن يدرك التعادل اللاعب ألفي يجين في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب الإيطالي الهدف الثاني في الدقيقة 84 عن طريق لاعبه تشيزاري كاسادي من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأتزوري بثنائية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيطالي في الدور ربع النهائي لمونديال الشباب، منتخب كولومبيا يوم الأحد القادم.