 حقوق عين شمس تشارك فى حلقة المجلس القومى لحقوق الإنسان حول موضوع المحاكمة الجنائية المنصفة - بوابة الشروق
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حقوق عين شمس تشارك فى حلقة المجلس القومى لحقوق الإنسان حول موضوع المحاكمة الجنائية المنصفة

عمر فارس
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 10:46 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 10:46 ص

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار اليوم حلقة نقاش حول موضوع "المحاكمة الجنائية المنصفة" شارك فيها كل من الدكتور محمد صافى، أستاذ القانون الدولى العام وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الدكتور جميل عبد الباقى، أستاذ القانون الجنائى وعميد الكلية الأسبق.

وتحدثا على التوالى حول موضوعى "الالتزام بمواءمة التشريعات الداخلية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، و"ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة".

افتتحت الحلقة النقاشية السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحضرها أعضاء المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والحقوقية، وخلصت إلى توصيات لضمان تحقيق المحاكمة العادلة والمنصفة.


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