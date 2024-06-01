بورسعيد: تخصيص مليون جنيه لمبادرة متعة التعلم للأنشطة الصيفية المتنوعة

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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، فاعليات انطلاق مبادرة "متعة التعليم للمرحلة الابتدائية" للأنشطة الصيفية المتنوعة، خلال فترة الإجازة الصيفية بمدرسة الخنساء بحي الزهور، و15 مدرسة على مستوى المحافظة، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الدروس الخصوصية، وربط الطلاب بالمدرسة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد البهي رئيس حي الزهور والقيادات التعليمية بالمحافظة، وعدد من أولياء الأمور.

وتفقد محافظ بورسعيد، جميع الأنشطة الطلابية بمدرسة الخنساء والتي تضمنت الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وإلقاء الشعر، والحاسب الالي.

وشهد استعراض عدة فقرات رياضية شملت رياضة الكاراتيه، وفقرة غنائية للطلاب في حب مصر ومبادرة متعة التعلم، ومسرح العرائس للأطفال.

وأكد محافظ بورسعيد، تخصيص مليون جنيه لتنفيذ مبادرة "متعة التعليم" لتلاميذ المرحلة الابتدائية، والتي تتضمن الأنشطة المتنوعة خلال فترة الإجازة، والتي تضم 15مدرسة علي مستوي المحافظة بكل إدارة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية ورعاية الموهوبين خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك تحت إشراف نخبة من أكفأ المعلمين والموجهين.

ووجه محافظ بورسعيد، بتوفير مناخ آمن للطلاب لتنفيذ مبادرة متعة التعلم لممارسة الأنشطة المتنوعة التي تسهم في إثراء الشخصية وربط الطلاب بالمدرسة.

وكلف بمواصلة الجهود لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية خاصة خلال العطلة الصيفية، مؤكدا تقديم كامل الدعم للطلاب خلال المبادرة.