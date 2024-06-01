بن غفير: سنسقط الحكومة إذا دخل نتنياهو في اتفاق ينهي الحرب

قال زير الأمن القومي الإسرائيلي اليمني المتطرف إيتمار بن غفير "إذا دخل بنيامين نتنياهو في اتفاق ينهي حرب غزة دون القضاء على حركة حماس، سنسقط الحكومة".

وأضاف بن غفير أن الصفقة التي نشرت تفاصيلها تعني إنهاء الحرب وهي صفقة متهورة تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكان بايدن قد أعلن، مساء أمس الأول، عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.



وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة مدتها 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المراكز السكنية والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.

وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.