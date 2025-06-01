إقبال مرتفع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في بولندا والنسبة تتجاوز 54%

أدلى ما لا يقل عن 91ر54% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم حتى مساء الأحد في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في بولندا، وفقاً لما أعلنته المفوضية الانتخابية في وارسو.

وتُعد هذه النسبة أعلى بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بنفس الوقت خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويحق لنحو 29 مليون شخص التصويت في بولندا. ولا يمكن للرئيس الحالي أندجي دودا الترشح لولاية جديدة بعد أن قضى فترتين في المنصب.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات أن رافال تشاسكوفسكي، المرشح عن تحالف رئيس الوزراء دونالد توسك، يتساوى تقريبا في التأييد مع كارول ناوروكي، المرشح المستقل المدعوم من حزب القانون والعدالة القومي المحافظ والمعارض.

وتُغلق صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة مساءً (1900 بتوقيت جرينتش)، وبعدها ستصدر التوقعات الأولية استنادا إلى استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع. أما التقديرات المعتمدة على النتائج الجزئية، كما هو معتاد في بعض الدول الأوروبية، فهي غير متبعة في بولندا. ومن المتوقع صدور النتيجة النهائية الرسمية غدا الاثنين.