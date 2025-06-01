شهيدان بينهما رضيع و9 إصابات جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

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أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، باستشهاد فلسطينيين اثنين، بينهما رضيع، وإصابة 9 آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم 2 بالنصيرات.

ونشرت صفحة «عين على فلسطين»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو صوره الصحفي محمود اللوح، لمحاولة إنعاش طفل تطاير من شدة القصف الإسرائيلي على المخيم الواقع وسط قطاع غزة.

View this post on Instagram A post shared by 🇵🇸 عين على فلسطين | Eye on Palestine (@eye.on.palestine)

وفي وقت سابق، استشهد 8 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مركبة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مركبة قرب دوار التحلية في جورة اللوت، شرق المدينة.

وأجبرت قوات الاحتلال المواطنين في الأحياء الشمالية لمدينة غزة على النزوح، تمهيدا لقصفها.

وقبل قليل، قصفت طائرات الاحتلال بناية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54381 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124054 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.