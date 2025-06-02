وزير الأوقاف: فوز أحمد كجوك بجائزة وزير المالية الإفريقي تقديرا لجهوده في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أحمد كجوك وزير المالية، بفوزه بجائزة وزير المالية الإفريقي لعام ٢٠٢٥م.

ويؤكد وزير الأوقاف أن هذا الفوز جاء تقديرًا لجهوده في دعم الاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي بمصر وأفريقيا، وأن الاختيار تم بناءً على استطلاع رأي عالمي، وتقييم لمعايير الابتكار والنمو المؤسسي والتأثير الملموس.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن فوز السيد وزير المالية؛ يجسد الثقة في كفاءة الاقتصاد المصرى والإجراءات التي اتخذتها مصر على مدي السنوات الماضية.

ويُعد هذا التتويج اعترافًا دوليًا بجهود وزارة المالية المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية المالية، وتحقيق مؤشرات إيجابية في النمو الاقتصادي وخفض العجز وزيادة كفاءة الإنفاق العام.