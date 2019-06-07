رئيس وزراء العراق يبحث مع العاهل السعودي استقرار أسعار سوق النفط

بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تنسيق المواقف لاستقرار أسعار السوق النفطية.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي اليوم تطوير العلاقات بين البلدين، فضلا عن التعاون بين البلدين في مؤتمر البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لوزراء النفط والطاقة المنعقد حاليا في فيينا لتنظيم أوضاع السوق النفطية، وكذلك التنسيق بين البلدين بما يحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وبحسب البيان، فإن الجانبين: "أكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة، وخصوصا ما تم إقراره من اتفاقيات خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الى المملكة العربية السعودية في شهر أبريل الماضي وأهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على التهدئة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات".