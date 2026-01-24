لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، وفُقد 82 آخرون، اليوم السبت، جراء انهيار أرضي في إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا.

ووقع الانهيار الأرضي في منطقة "غرب باندونج"، عقب هطول أمطار غزيرة استمرت لأيام، بحسب الصحافة المحلية.

وقال هيرمان سورياتمان، أحد المسئولين المحليين في الإقليم، في تصريح لوكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا)، إن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في ظروف ميدانية صعبة.

وأضاف أن 113 شخصا تأثروا بالانهيار الأرضي، إذ تم إنقاذ 23 شخصا وهم أحياء، بينما تم العثور على جثامين 8 أشخاص، وسط استمرار عمليات البحث عن 82 مفقودا.

كما تضرر أكثر من 30 منزلا جراء الانهيار الأرضي، فيما دفنت بعض المناطق السكنية بالكامل تحت التراب.