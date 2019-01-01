وزير الخزانة البريطاني يرفض مزاعم المنافسين على خلافة ماي

رفض وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، اليوم الاثنين، مزاعم اثنين من المنافسين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مفادها أن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق يمكن أن تطلق "قدرة مالية هائلة" للحكومة.

وغرد هاموند قائلا : "القدرة المالية الجبارة التي بنيناها في حالة خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ستكون متاحة فقط للانفاق الإضافي في حال خروجنا تبعا لانتقال منظم".

وفي كلمة أمام مؤتمر جماهيري اليوم الاثنين، قال وزير الخارجية جيريمي هانت إن إستراتيجيته الخاصة بالبريكست سوف تمكن الحكومة من تمويل "برنامج إغاثة بدون اتفاق".

وقال هانت: "هذا يشمل تمويلا بقيمة 6 مليارات جنيه استرليني (6ر7 مليار دولار) لقطاعات الصيد والزراعة التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي لتسهيل الخروج من الاتحاد الأوروبي بينما نفي بالتزاماتنا الدولية".

يتنافس هانت ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون على أصوات نحو 160 ألف عضو من الحزب المحافظ الحاكم، بعد أن اختارهما نواب الحزب البالغ عددهم 313 عضوا لخوض جولة إعادة لكي يحل أحدهما محل ماي كرئيس للحزب.

وتعهد جونسون بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول موعد الخروج المؤقت الذي يوافق 31 أكتوبر، باتفاق أو بدونه، في حين أن هانت قال إنه ربما يكون مستعدا لتمديد الموعد النهائي للانتهاء من اتفاق.

واستقالت ماي في السابع من يونيو بعدما فشلت في إقناع البرلمان بالموافقة على اتفاق البريكست الذي كانت قد تفاوضت عليه مع بروكسل.

وقال هانت اليوم إنه سوف يسمح بثلاثة أسابيع لإعادة التفاوض في اتفاق ماي الخاص بالبريكست، إذا ما أصبح رئيسا للوزراء.