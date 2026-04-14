 القاضية من أفشة.. الاتحاد يفوز على زد في مجموعة الهبوط بالدوري
القاضية من أفشة.. الاتحاد يفوز على زد في مجموعة الهبوط بالدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 10:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 10:03 م

حقق نادي الاتحاد السكندري انتصارًا ثمينًا على حساب ضيفه فريق زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الهبوط في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

تقدم نادي زد عن طريق مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعد تمريرة طويلة في ظهر الدفاعات حولها بلمسة مميزة للشباك، فيما تعادل الاتحاد السكندري عن طريق جون إيبوكا في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعد كرة عرضية استلمها وسددها في مرمى زد.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في نهاية المباراة، الدقيقة 90+1، سجل محمد مجدي أفشة هدف الفوز القاتل لصالح الاتحاد بعد متابعة لكرة مرتدة من دفاعات زد.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 26 وتقدم للمركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة الهبوط من الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد زد عند 33 نقطة في المركز الثالث من مجموعة الهبوط.


