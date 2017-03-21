ترامب يشيد بارتداء الأقنعة الطبية بعد دعوات بارتدائه الكمامة علنا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بارتداء الأقنعة الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا أنه مع الأقنعة الطبية تماما، وذلك رغم عدم ارتدائه الكمامة الطبية علنا.

وقال ترامب - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "أنا مع الأقنعة الطبية وأعتقد أنها جيدة"، مشيرا إلى أنه سيرتدي واحدا إذا كان سيتعامل مع أشخاص آخرين عن قرب.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه لم يضطر لارتداء قناعا طبيا لأن الناس الذين يتعامل معهم تم الكشف عليهم واختبار إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدا أنه ليس لديه أي مشكلة في ارتداء القناع الطبي علنا.

وأضاف: "لن يكون لدي مشكلة، في الحقيقة ارتديت قناعا طبيا وأٌعجبني مظهري به.. اعتقدت أني أشبه بالحارس المنعزل".

تأتي تصريحات ترامب بعد إشادة عدد من رموز الحزب الجمهوري وقادته بارتداء القناع الطبي، كما دعاه البعض لارتداء الكمامة علنا للمساعدة في إنهاء ظاهرة تسييس استخدام الأقنعة الطبية.

جدير بالذكر أن الهيئة الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أوصت المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج من المنزل لمنع انتشار الفيروس الذي أصاب أكثر من 2.6 مليون شخص وتسبب في وفاة ما يزيد عن 127 ألف أمريكي منذ بداية الأزمة.