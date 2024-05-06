نجيب ميقاتي: موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار خطوة متقدمة نحو وقف العدوان

قال رئيس الحكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن إعلان حركة حماس موافقتها على وقف إطلاق النار في غزة، يعتبر خطوة متقدمة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومعالجة تداعياته.

وشدد في بيان، نشرته رئاسة مجلس الوزراء اللبناني عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، على أن «حماس خطت خطوة أساسية نحو الحل؛ استجابة للوساطات العديدة، وفي مقدمها الوساطة القطرية والمصرية».

وأضاف: «بات المطلوب أكثر من أي وقت مضى ممارسة الضغوط الدولية على إسرائيل؛ للقبول بمشروع الحل المقترح تمهيدا للانتقال الى المعالجة الجذرية، وأساسها إعطاء الفلسطينيين حقوقهم في أرضهم ودولتهم».

قال رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي"إن اعلان "حركة حماس" موافقتها على وقف اطلاق النار في غزة يعتبر خطوة متقدمة نحو وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومعالجة تداعياته".

وشدد على" ان حماس خطت خطوة اساسية نحو الحل استجابة للوساطات العديدة وفي مقدمها الوساطة القطرية والمصرية،… — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 6, 2024

وقبل قليل، قال مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لزيادة الضغط على حركة حماس».

وأضاف في بيان، مساء الاثنين، إنه «سيرسل وفدًا للقاء الوسطاء لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة، رغم أن مطالب حماس بعيدة عن مطالب تل أبيب»، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن قوات الجيش تعمل الآن، ضد أهداف حماس في منطقة شرق رفح.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «قوات الجيش تهاجم وتعمل في هذه الأثناء بشكل مباغت ضد أهداف لحماس في منطقة شرق رفح.

تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا». من جانبها، حذرت مصر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة.

وطالبت مصر، إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.