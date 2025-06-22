15 قتيلا إثر تفجير انتحاري داخل كنيسة مار إلياس بدمشق

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• انتحاري أطلق النار داخل كنيسة مار إلياس ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة، وفق وزارة الداخلية

قتل أكثر من 15 شخصا وأصيب آخرون بجروح، الأحد، إثر تفجير "انتحاري" لنفسه داخل كنيسة مار إلياس بالعاصمة السورية دمشق.

وقال الدفاع المدني، في بيان عبر منصة "تلجرام": "مجزرة دامية ضحيتها أكثر من 15 قتيلا وعدد من الجرحى في حصيلة أولية، جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بمدينة دمشق".

وتابع: "تعمل فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري على نقل الجثامين للمشافي وتأمين المكان".

فيما قالت وزارة الداخلية، في بيان: "أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس (...)، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

و"سارعت الوحدات الأمنية إلى موقع الحادث، وطوّقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم"، حسب البيان.