كشفت الفنانة نيللي كريم عن تفاصيل صادمة عاشتها قبل 4 أعوام، حين تعرضت لتشخيص طبي خاطئ كاد يفقدها ملامح وجهها، بعد أن ظن الأطباء أنها تعاني من التهاب حاد في الأذن، بينما كانت في الحقيقة مصابة بورم في الوجه.

وقالت نيللي خلال استضافتها في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، إنها بدأت تشعر بالآم شديدة ومستمرة في منطقة الوجه، فذهبت إلى أكثر من طبيب، وكان التشخيص المتكرر إنها مصابة بالتهابات في الأذن، إلا أن شيئاً ما بداخلها لم يطمئن لتلك الآراء الطبية.

وأضافت: «خلدت للنوم وشفت في الحلم إني تعبانة جامد، وصحيت من النوم مخضوضة، كنت بعرق ومش قادرة أتنفس، فقررت أعيد الفحوصات، واكتشفت وجود ورم في الوجه يبلغ طوله 10 سم، ويتطلب جراحة دقيقة وعاجلة».

وأشارت إلى أنها سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء العملية، وطلبت مقابلة الطبيب الجراح قبل موعد العملية، وأوضحت له أنها ممثلة وأن أي أثر على وجهها قد يهدد مشوارها الفني، وهو ما دفع الطبيب لتأجيل العملية يوماً واحداً لحين التنسيق مع طبيب تجميل مختص.

واختتمت نيللي حديثها قائلة: «الحمد لله خرجت من العملية دون وجود أي أثر لها على الوجه، كانت تجربة صعبة، ولكنها مرت بستر من ربنا سبحانه وتعالى».