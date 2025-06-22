الشرطة الأمريكية: مقتل مشتبه به بعد إطلاق نار في كنيسة بولاية ميشيجان

قالت الشرطة الأمريكية، إن أحد المشتبه بهم قُتل برصاص حارس أمن بعد إطلاق نار في كنيسة في واين بولاية ميشيجان.

وقع الحادث في كنيسة "كروس بوينت كوميونيتي" في مدينة واين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 17 ألف نسمة وتقع خارج ديترويت، وذلك حوالي الساعة 11 صباحا، بحسب ما أفاد به قس الكنيسة، بوبي كيلي جونيور، لصحيفة "ديترويت نيوز".

وقالت الشرطة إن شخصا أُصيب بطلق ناري في ساقه. وأوضح القس كيلي أن أحد أعضاء الكنيسة دهس المهاجم بشاحنته، ما أتاح لعنصر الأمن فرصة لإطلاق النار عليه.

وأضاف أن الشخص الذي أُصيب في ساقه هو رجل الأمن، ولم يُصب أي شخص آخر بأذى.

وأشار كيلي إلى أن نحو 150 شخصا كانوا يحضرون القداس وقت وقوع الحادث.

ولم تتلق وكالة أسوشيتد برس ردا فوريا صباح الأحد، من قسم شرطة واين، أو من بريد الكنيسة الصوتي، أو من صفحتها على فيسبوك.